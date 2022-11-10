Росія провела невдалий тест ядерної торпеди «Посейдон» – CNN

Росії не вдалося провести успішні випробування безпілотного підводного апарату «Посейдон» із атомним двигуном. Про це повідомив 10 листопада американський телеканал CNN із посиланням на неназваних високопосадовців у США.

Про розробку торпед «Посейдон» повідомив у 2018 році президент Росії Володимир Путін. Передбачається, що ядерні двигуни можуть дозволяти апарату переміщуватися практично на необмежені відстані і необмежено довго перебувати під водою. Крім того, він здатний нести ядерний боєприпас для атаки авіаносних груп США чи портів.

За даними каналу, російські кораблі планували провести випробування двигуна апарату в Північному Льодовитому океані. Проте минулого тижня кораблі та підводний човен, на яких міг бути апарат, залишили випробувальний полігон і повернулися до порту, не провівши пусків.

Американські чиновники вважають, що у російської армії виникли технічні проблеми із запуском торпеди. На їхню думку, Росія може провести повторні випробування, але взимку будуть обмежені можливості для проведення випробувань.

Аварія під час випробувань може призвести до радіоактивного забруднення, побоюються американські чиновники.

У 2019 році на полігоні під Сєверодвинськом в Архангельській області стався вибух, загинули щонайменше пʼять осіб, повідомлялося про викид в атмосферу радіоактивних матеріалів. Імовірно, до аварії призвели невдалі випробування крилатої ракети з ядерним двигуном «Буревісник».