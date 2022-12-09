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Росія, можливо, вичерпала першу партію дронів Shahed і отримала поповнення – британська розідка

Відомство вказує на те, що Генштаб України повідомив про збиття іранських дронів 6 грудня, а востаннє перед тим такі повідомлення надходили 17 жовтня

Розвідка Великої Британії прокоментувала повернення Росії до використання іранських дронів-камікадзе для ударів проти України.

«Ці події ще треба підтвердити, але, ймовірно, Росія вичерпала свої попередні запаси кількох сотень Shahed-131 та Shahed-136 і тепер отримала поповнення», – цитує її Міністерство оборони країни.

Відомство вказує на те, що Генштаб України повідомив про збиття іранських дронів 6 грудня, а востаннє перед тим такі повідомлення надходили 17 жовтня.

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«Якщо це підтвердиться, може бути, що Росія поновила атаки із застосуванням нещодавно отриманих одноразових безпілотних авіаційних систем», – припускає розвідка.

За даними Генерального штабу Збройних сил, за добу 6 грудня українські військові збили 14 дронів Shahed-136, один безпілотників «Орлан-10» і ще два безпілотники, тип яких наразі не уточнений.

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