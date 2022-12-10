ОВА: російські війська вдарили із важкої артилерії по двох громадах на Дніпропетровщині, є постраждалі

У ніч проти 10 грудня російські війська атакували із важкої артилерії дві громади у Дніпропетровській області, повідомив у телеграмі голова ОВА Валентин Резніченко.

«П'ять атак і четверо постраждалих… Ніч на Нікопольщині знову пройшла під обстріли важкої артилерії ворога. Росіяни ударили по двох громадах – Нікопольській та Марганецькій. Найбільше дісталося Нікополю. Там поранені четверо літніх людей», – розповів чиновник.

За інформацією Резніченка, рятувальники ДСНС дістали подружжя із палаючої квартири, після чого медики надали потерпілим допомогу. Нині чоловік та дружина вже на домашньому лікуванні.

Крім того, були госпіталізовані з мінно-вибуховими травмами 72-річний чоловік та 86-річна жінка. У пенсіонерів стан середньої тяжкості, зазначає місцева влада.

«У місті понівечені 11 багатоповерхових та приватних будинків. Російські снаряди пошкодили і дитячий садок, адміністративну та офісну будівлі, автомийку, автостоянку, кілька автівок, газогін та лінії електропередач», – розповів очільник ОВА.

Резніченко додав, що в інших районах області ніч була тихою - без тривог та надзвичайних ситуацій.

Російські війська з різних видів озброєння регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема Нікопольський, Криворізький та Синельниківський райони.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.