Янушевич повідомив про одного постраждалого через російський обстріл лікарні в Херсоні

Російські війська вранці обстріляли медичний заклад у Херсоні, повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

«Рашисти поцілили в будівлю лікарні у Херсоні - снаряди пошкодили дитяче відділення та морг», – написав він у своєму Телеграмі.

Згодом голова області уточнив, що внаслідок обстрілу постраждала одна людина – її прооперували, стан стабільний.

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Крім того, напередодні, за даними Янушевича, російська армія обстріляла деокуповану територію Херсонщини 68 разів. Обстріли велися з артилерії, танків, мінометів та реактивних систем залпового вогню.

«Минулої доби через російські обстріли поранень різного ступеня тяжкості зазнали вісім осіб», – додав він.

11 листопада Міноборони України повідомило, що окупований російськими військами з березня Херсон повертається під контроль української армії. Після відходу з міста російські війська почали регулярно обстрілювати Херсон і область.