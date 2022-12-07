ОГП: затримано чоловіка, який допомагав під час окупації Херсона створити «аналог» ФСБ

В Офісі генпрокурора повідомили про затримання у Херсоні чоловіка, який допомагав силам РФ під час окупації міста створити «аналог» ФСБ.

«Затримано та повідомлено про підозру місцевому мешканцю у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України). За даними слідства, під час окупації Херсонщини підозрюваний співпрацював зі спецслужбами РФ. Пенсіонер – ексспівробітник українських спецслужб, маючи відповідний досвід роботи, допомагав створити на окупованій території незаконний правоохоронний орган. Псевдоорган мав виконувати функції і задачі, аналогічні Федеральній службі безпеки РФ», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що «чоловік передавав спецслужбам РФ відомості про колишніх та діючих правоохоронців, які залишилися в окупації».

«Також підозрюваний особисто схиляв та психологічно тиснув на колишніх колег, щоб вони перейшли працювати у незаконний правоохоронний орган. Наразі затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – повідомили в ОГП.

В умовах воєнного стану спецслужби фактично щодня повідомляють про виявлення підозрюваних у колабораціонізмі, підривній діяльності на шкоду Україні, а також агентурних мереж.