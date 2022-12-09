Російські війська обстрілювали цивільну інфраструктуру Херсона вночі – Соболевський

Вночі тривали російські обстріли Херсона, повідомив заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський вранці 9 грудня.

«Ніч у Херсоні пройшла неспокійно, під звуки вибухів від ворожих прильотів. Орки знову били по цивільній інфраструктурі. На відміну від цих терористів, ЗСУ завдали кількох успішних ударів по військових цілях, розташованих на тимчасово окупованих територіях», – написав представник облради у своєму Телеграмі.

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Соболевський назвав звільнення решти Херсонщини «питанням часу».

11 листопада Міноборони України повідомило, що окупований російськими військами з березня Херсон повертається під контроль української армії. Після відходу з міста російські війська почали регулярно обстрілювати Херсон і область.