Четверо поліцейських загинули, підірвавшись на каскаді російських мін на Херсонщині

Четверо поліцейських із Черкаської області загинули під час проведення стабілізаційних заходів у Херсонській області, повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко.

«На Херсонщині під час проведення стабілізаційних заходів на каскаді ворожих мін підірвалися начальник Головного управління Нацполіції в Черкаській області Михайло Куратченко, вибухотехнік Ігор Мельник, кінолог Сергій Ненада і помічник чергового СРПП Уманського райуправління поліції Вадим Періжок», – написав він у фейсбуці 7 грудня.

Ще четверо поліцейських поранені, лікарі борються за їхні життя, додав Клименко.

«Михайло Куратченко на Херсонщині особисто керував зведеним загоном поліції Черкащини. Ефективний управлінець, вольовий і сміливий поліцейський, який завжди слідував Присязі. Ігор Мельник, Сергій Ненада та Вадим Періжок – віддані поліцейські, вірні своїм родинам, службі та Україні. Наші колеги виконували свій обов’язок: служили, захищали, повертали спокій та безпеку на деокуповану частину Херсонщини», – повідомив голова Нацполіції.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. Російські військові відступили з правого берега Дніпра, де, зокрема, розташований обласний центр. Після відступу російські загарбники почали регулярно обстрілювати місто та звільнену частину області.

Як повідомила очільниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк, на Херсонщині війська РФ, відступаючи, використовували «підступні» методи мінування великих площ.