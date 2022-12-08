За добу російські війська 30 разів обстріляли Херсонщину: загинули двоє цивільних

За добу російські війська 30 разів обстріляли Херсонщину, внаслідок обстрілів загинули двоє цивільних, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

«Російські окупанти 30 разів обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області потерпали від ворожих ударів з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів», - повідомив він у Telegram.

За словами голови ОВА, через російські обстріли пошкоджені, зокрема, об’єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки.

«Минулої доби через обстріли рашистів загинуло двоє цивільних людей, ще один житель Херсонщини отримав поранення», – додав Янушевич.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. Російські військові відступили з правого берега Дніпра, де, зокрема, розташований обласний центр. Після відступу російські загарбники почали регулярно обстрілювати місто та звільнену частину області.