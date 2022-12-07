Двоє людей загинули через обстріли Херсонщини напередодні – голова ОВА

Російські війська 51 раз обстріляли територію Херсонської області за попередню добу, повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич вранці в середу.

«На жаль, минула доба не обійшлася без жертв серед цивільного населення. Рашисти вбили двох мирних людей, ще один житель Херсонщини отримав поранення», – заявив він.

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За його даними, російські війська вели вогонь із артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків та мінометів. Обстріли пошкодили об’єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. Російські військові відступили з правого берега Дніпра, де, зокрема, розташований обласний центр. Після відступу російські загарбники почали регулярно обстрілювати місто та звільнену частину області.