Російські війська за добу 17 разів обстріляли Херсонщину, одна людина поранена – ОВА

Російські війська минулої доби 17 разів обстріляли територію Херсонської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

«Мирні населені пункти області рашисти атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів і танків», – повідомив Янушевич у Telegram.

За його словами, удари були завдані по об’єктах цивільної інфраструктури та житлових будинках. Унаслідок обстрілу один житель Херсонщини зазнав поранення.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. Російські військові відступили з правого берега Дніпра, де, зокрема, розташований обласний центр. Після відступу російські загарбники почали регулярно обстрілювати місто.