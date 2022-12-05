СБУ затримала в Херсоні екскерівника філії банку РФ, який вводив у місті російські рублі

Служба безпеки України повідомляє про затримання в Херсоні колишнього співроібтника банку, який впроваджував у місті «рубльову зону» під час окупації.

Це сталося, за повідомленням, під час стабілізаційних заходів.

«Зловмисником виявився керівник колишньої філії підконтрольного РФ «Международного расчетного банка», який відкривав свої «відділення» в окупованих районах півдня України. Саме через цю російську «фінустанову» гауляйтер захопленої частини Херсонщини Володимир Сальдо намагався облаштувати в регіоні понад 200 банківських «представництв» країни-агресора», – йдеться в повідомленні.

Таким чином окупаційна влада планувала примусово ввести в обіг у захоплених районах Херсонської області рублі і «забезпечити додаткові надходження до бюджету РФ».

За даними слідства, цю роботу добровільно взяв на себе колишній працівник місцевого банку.

«Перебуваючи на «посаді», ворожий поплічник змушував місцевих підприємців переходити на комерційні розрахунки у російських рублях і відраховувати частину прибутків на користь окупаційної адміністрації. Після звільнення Херсону зловмисник спробував «залягти на дно» в одній із міських лікарень. Однак співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали», – додають у відомстві.

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Чоловіку повідомили про підозру за статтею про пособництво державі-агресору. Суд взяв його під варту.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста підняли український прапор. Відтоді в місті регулярно затримують людей, яких підозрюють у співпраці з російською окупаційною адміністрацією.