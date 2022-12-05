СБУ затримала жінку, яка співпрацювала з російськими силами під час окупації Снігурівки

Служба безпеки України повідомила, що під час стабілізаційних заходів у звільненій Снігурівці Миколаївської області затримано жінку за співпрацю з російськими силами під час окупації міста.

«Під час тимчасового захоплення міста вона вступила до лав окупаційної адміністрації, де її призначили керівником «відділу житлово-комунального господарства». Перебуваючи на «посаді», колаборантка здійснювала «облік» місцевого житлового фонду, насамперед його технічний стан і побутові умови», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що жінка визначала придатність будівель до «розквартирування» представників окупаційних сил. Також, як повідомляє СБУ, жінка, контролювала кошторис витрат на відновлення інфраструктурних споруд, використовуваних російськими військами для базування власних підрозділів.

«Серед таких об’єктів були житлові будинки місцевих жителів, які виїхали на підконтрольну українській владі територію», –зазначають у спецслужбі.

Повідомляється, що після звільнення району жінка намагалася втекти, але була затримана.

«Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – повідомили в СБУ.

Українські військові звільнили Снігурівку на початку листопада. Місто було окуповане російськими військами з березня 2022 року.