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«Здавала учасників АТО, допомагала армії РФ орієнтуватись на місцевості»: СБУ затримала мешканку Херсонщини

За даними спецслужби, затримана допомагала російським військовим орієнтуватися на місцевості та сприяла їхньому «розквартируванню» в оселях місцевих мешканців

Служба безпеки України заявляє про затримання мешканки Херсонщини, яка під час окупації регіону «пішла на співпрацю з РФ», а після деокупації «намагалася втекти за кордон, щоб уникнути правосуддя».

«Встановлено, що вона передавала до створеної агресором «воєнної комендатури» списки учасників АТО та інших громадян, які потенційно могли чинити спротив загарбникам. Отримані відомості ворог використав для проведення масових «облав» на помешкання місцевих жителів та викрадення людей. Від потерпілих вимагали «зізнання» у сфабрикованих справах. У разі відмови – застосовували тортури і погрожували вбивством», – зазначають в СБУ.

Окрім того, за даними спецслужби, затримана допомагала російським військовим орієнтуватися на місцевості та сприяла їхньому «розквартируванню» в оселях місцевих мешканців.

«Сама запропонувала використовувати три власних гаражних приміщення для базування військової техніки і складування зброї рашистів», – зазначають в СБУ.

Жінку затримали на території Вінничині поблизу одного з місцевих об’єктів критичної інфраструктури.

Наразі їй оголошена підозра у державній зраді.

Спецслужби фактично щодня повідомляють про виявлення агентурних мереж чи підозрюваних у підривній діяльності на шкоду Україні в умовах воєнного стану.

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