Українського ведучого, який переїхав до Росії, судитимуть за державну зраду – ОГП

Київська міська прокуратура передала до суду справу українського телеведучого, який після Революції гідності переїхав до Росії, повідомляє Офіс генерального прокурора 2 грудня.

За повідомленням, обвинувачений має українське громадянство і до 2014 року працював ведучим на українських телерадіоканалах. Під час Революції гідності він висвітлював Антимайдан у Києві, згодом переїхав до Москви, де працює на російському державному телебаченні.

«У своїх виступах у ЗМІ та публікаціях в месенджерах він підтримує керівництво РФ та початок воєнних дій в Україні. Переважно вони підготовлені на замовлення посадових осіб держорганів й установ РФ та російських медійних центрів. На власних сторінках у соціальних мережах він дискредитує чинну владу України, її представників і рішення, формує негативний імідж нашої держави на міжнародній арені. Його пости містять заклики до захоплення окупантами всієї території України», – перераховує прокуратура.

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Медійника звинувачують у державній зраді, посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також виправдовуванні російської збройної агресії. Досудове розслідування ведуть слідчі СБУ.

Правоохоронці не називають імені обвинуваченого, проте обставини справи вказують на колишнього українського телеведучого Юрія Кота. Його публічних коментарів наразі немає.

За даними Офісу генерального прокурора, станом на 2 грудня правоохоронці зареєстрували 18 769 злочинів проти національної безпеки.