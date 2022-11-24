AI: влада Росії переслідує ЗМІ, щоб не допустити протестів

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International засудила репресії російської влади проти незалежних ЗМІ та цивільних активістів, які висвітлюють акції протесту.

Жорстоко припиняючи будь-який протест, хоч яким би мирним він був, а також позбавляючи громадськість інформації про протестні акції та перешкоджаючи їх моніторингу, Кремль намагається викорінити будь-які публічні прояви невдоволення, йдеться в доповіді правозахисників «Тебе все одно затримають», опублікованій 24 листопада.

Автори доповіді зазначають, що, окрім насильства, яке застосовує проти журналістів і незалежних спостерігачів під час протестів поліція, є ще й юридичні обмеження, зокрема, закон, який передбачає до 15 років позбавлення волі за кримінальною статтею про дискредитацію армії.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну проти росіян порушили понад сто кримінальних та близько 4,5 тисячі адміністративних справ за статтями про поширення «недостовірної інформації» про російську армію. Про це заявив голова МВС Росії Володимир Колокольцев.

Крім того, у червні в Росії ухвалили закон про позасудове закриття ЗМІ за поширення інформації, яку влада визнає фейком, дискредитацією армії та закликом до санкцій.

Ці норми фактично подавили право громадян на протести проти дій уряду, вважають правозахисники.

Автори доповіді закликають російську владу змінити закон «Про мітинги», закріпивши в ньому поняття «спостерігач» і розробити рекомендації для поліції щодо роботи з журналістами на протестах.

Правозахисники просять утримуватися від утисків, залякувань, погроз журналістів, не вимагати у них додаткових документів чи відзначальних предметів одягу та утримуватися від конфіскації мобільних телефонів та фотоапаратів.

«Обурлива практика переслідувань учасників мирних протестів, репортерів та осіб, які ведуть моніторинг, має негайно припинитися. Репресивні російські правові норми, що обмежують свободу вираження думок, мають бути скасовані», – йдеться у доповіді Amnesty International.