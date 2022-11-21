У Росії знову судитимуть дівчину за напис «Нет в…е». Раніше вона довела, що протестувала проти вобли

У Росії Тюменський обласний суд скасував рішення Центрального районного суду міста та направив на новий розгляд справу про «дискредитацію армії», порушену проти Аліси Климентової, яка написала на асфальті «Нет в***е!» Про це повідомляє місцевий сайт 72.ru.

«Я насправді була певна, що скаргу поліції відхилять і рішення судді залишать без змін. Я не знаю, як піде далі. Нині марно щось припускати. Мені, в принципі, не дуже подобаються слова з пʼяти літер, які починаються на В і закінчуються на А. Є такі проблеми», — прокоментувала дівчина рішення суду.

Раніше Центральний районний суд Тюмені припинив адміністративну справу проти Аліси Климентової. На суді вона наполягала, що її протест був присвячений рибі, а напис на асфальті мав на увазі «Ні воблі». Поліція не погодилася з рішенням суду та подала апеляційну скаргу.

Акція дівчини привернула увагу громадськості. Зокрема журналістка Ксенія Собчак запустила лінійку одягу з написом «Нет вобле», а комік Семен Слєпаков написав пісню з такою назвою.