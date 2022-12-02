Ткаченко відреагував на слова ведучого російського каналу «Дождь» про допомогу мобілізованим

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко прокоментував ефір російського опозиційного каналу «Дождь», в якому прозвучали слова про допомогу мобілізованим на війну проти України росіянам.

«Коли «хороші руські» допомагають «поганим руськім» – чи може світ зрозуміти нарешті, що всі вони однакові? ТК «Дождь» забезпечує всім необхідним окупантів, яким некомфортно воювати на нашій землі», – заявив міністр, оприлюднивши уривок з ефіру.

В ефірі, уривок якого поширився соцмережами 1 грудня, ведучий каналу «Дождь» закликав глядачів повідомляти редакцію про проблеми мобілізованих. Він також висловив сподівання, що канал зміг допомогти «багатьом військовослужбовцями, наприклад, із оснащенням і елементарними зручностями на фронті».

Згодом телеканал, який наразі базується в Латвії, поширив заяву головного редактора Тіхона Дзядька – він заперечив, що «Дождь» надає допомогу російським військовим.

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Дзядько заявив, що канал займається збором інформації про «злочини російської армії в Україні та порушення при проведенні злочинної і безглуздої мобілізації в Російській Федерації». Він пояснив видалення цієї частини ефіру тим, що вона вводить глядачів в оману, і вибачився.