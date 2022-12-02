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Ткаченко відреагував на слова ведучого російського каналу «Дождь» про допомогу мобілізованим

«ТК «Дождь» забезпечує всім необхідним окупантів, яким некомфортно воювати на нашій землі», заявив міністр культури України

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко прокоментував ефір російського опозиційного каналу «Дождь», в якому прозвучали слова про допомогу мобілізованим на війну проти України росіянам.

«Коли «хороші руські» допомагають «поганим руськім» – чи може світ зрозуміти нарешті, що всі вони однакові? ТК «Дождь» забезпечує всім необхідним окупантів, яким некомфортно воювати на нашій землі», – заявив міністр, оприлюднивши уривок з ефіру.

В ефірі, уривок якого поширився соцмережами 1 грудня, ведучий каналу «Дождь» закликав глядачів повідомляти редакцію про проблеми мобілізованих. Він також висловив сподівання, що канал зміг допомогти «багатьом військовослужбовцями, наприклад, із оснащенням і елементарними зручностями на фронті».

Згодом телеканал, який наразі базується в Латвії, поширив заяву головного редактора Тіхона Дзядька – він заперечив, що «Дождь» надає допомогу російським військовим.

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Дзядько заявив, що канал займається збором інформації про «злочини російської армії в Україні та порушення при проведенні злочинної і безглуздої мобілізації в Російській Федерації». Він пояснив видалення цієї частини ефіру тим, що вона вводить глядачів в оману, і вибачився.

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