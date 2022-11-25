«У Кремль я зайду з кулеметом»: ексдепутат Держдуми Ілля про те, що чекає на Росію

Якою може бути Росія після зміни чинної влади? Коли можуть звільнити Крим, а в самій Росії – розпочатись тектонічні зрушення? Яка Росія безпечніша для України – розвалена на фрагменти чи квітуча? Про це журналістка Крим.Реалії Катерина Некреча говорила з російським політемігрантом, ексдепутатом Держдуми Росії Іллею Пономарьовим. Пропонуємо вам другу частину цього інтерв'ю, першу частину читайте тут.

«Імперія має бути зруйнована»

– В одному з інтерв'ю ви говорили, що у разі великої війни підете воювати за Україну…

– Що характерно, так і вчинив.

– Як ви це зробили?

Коли був безпосередньо напад на Київ, я був із кулеметом у ТРО

– Я з першого дня в теробороні. Коли був безпосередньо напад на Київ, я був із кулеметом у ТРО, а потім почав займатися речами, пов'язаними зі спротивом усередині Росії.

– Тобто інформаційним порядком денним?

– Ні, не інформаційним. Я на 80% займаюся військовими питаннями.

– А як виглядає ця ваша діяльність?

– Це партизанський рух усередині Росії та робота з легіоном «Свобода Росії» всередині України.

– І як ви займаєтеся партизанським рухом?

– Ми залучаємо додаткових людей туди, надаємо матеріально-технічну підтримку тим, хто вже прийшов, допомагаємо організовувати акції. Силове крило російської опозиції я представляю на міжнародному рівні, залучаю до нього кошти, ресурси і тим самим допомагаю зростати.

– А в Криму ведеться діяльність у цьому напрямку?

Крим – це Україна, тож Кримом займаються українські служби

– Крим – це Україна, тож Кримом займаються українські служби.

– Ви громадянин якоїсь країни?

– України.

– А у Кремля ви зайдете з паспортом України?

– З кулеметом, із РПК-7.

- Жартувати можна, але в реальності?

– Думаю, там ніхто в мене паспорт не питатиме.

– А російський паспорт є у вас?

– Коли на людину відкрито кримінальні справи, російське законодавство не визнає виходу з громадянства. Тому я зробив усе необхідне, що від мене вимагає українське законодавство, але з погляду РФ маю російське громадянство.

– Владу ви плануєте як брати? Ось Росія, до якої повернувся Ілля Пономарьов.

Росія себе дискредитувала кров'ю та агресією. Імперія має бути зруйнована

– Після цього не буде вже ніякої Російської Федерації. Нам треба заново робити країну. Тому що Росія себе дискредитувала кров'ю та агресією. Імперія має бути зруйнована.

– Це реально?

– Тільки так і буде.

«Квітуча Росія – це гарант безпеки України»

– Кирило Буданов, керівник ГУР України, заявив, що після зими почнеться завершення цього конфлікту, і що визволення Криму, можливо, буде навесні. Як ви ставитеся до таких оцінок і звільнення Криму? Чи може вас зачепити, що Росія може програти?

– Те, що зараз переживає Росія, інакше як національною катастрофою не назвати. Я з паном Будановим повністю згоден, що починаючи з весни процеси, що відбуваються в Росії, швидше за все, сильно прискоряться.

Те, що зараз переживає Росія, інакше як національною катастрофою не назвати

Я не настільки оптимістичний з погляду остаточної військової перемоги, я не впевнений, що Крим повернеться до травня наступного року. Але Кирило знає більше, може, так і станеться – мені хотілося б у це вірити.

Я думаю, що найбільш критичний час для Путіна традиційно буде влітку. В серпні зазвичай у Росії відбуваються тектонічні зрушення. Але дай Боже, якщо це станеться раніше.

– Тобто в серпні, ви гадаєте, може бути завершальний етап цієї війни?

– Питання утримання Путіна при владі та питання військової поразки пов'язані нерозривно. Якщо відбувається остаточна військова поразка Росії в Україні, це автоматично запустить процес зміни влади в Росії. Далі наше завдання полягає в тому, щоб ця зміна влади відбувалася в потрібному напрямку, бо претендентів буде багато. Нам необхідно мати свій силовий кулак, і його треба підготувати до цього моменту. І прямий інтерес України, щоб у цьому процесі брати активну участь, бо інакше, зрештою, ситуація може не покращитися, а погіршитися.

– Деякі експерти говорять про те, що класичне завершення війни – це український прапор Кремля. Але, напевно, ви чули, що національна ідея українців у тому, щоб Росія від України відчепилася. Я мав інтерв'ю з Мустафою Джемілєвим, і він казав, що передав Путіну через Абрамовича, що Україна не зацікавлена в тому, щоб Росія погано жила. Вона зацікавлена в тому, щоби у нас був квітучий нормальний сусід. Як ви бачите закінчення цієї війни?

– В український прапор над Кремлем я не вірю. Напевно, будуть українські добровольці у складі наших визвольних російських частин...

– А також ви з автоматом…

– Так, і буде у мене біло-синьо-білий прапор. Але це добровольці, а не на офіційному рівні. Звичайно, буде відновлення кордонів 1991 року.

В украинский флаг над Кремлем я не верю

Кажуть, що ми хочемо, щоб Росія розвалилася на уламки і що тільки це є гарантом безпеки для України. Я не вірю, що це гарант безпеки. Я, швидше, погоджуюся з Мустафа-ага, що квітуча Росія є гарантом безпеки.

Я вважаю, що Україні потрібні гроші на відновлення, потрібні репарації, потрібен план Маршалла, який, очевидно, буде профінансований Росією відсотків на 80.

– На який час ці репарації можуть розтягнутися?

– Це вже залежатиме від української сторони. Наразі є золотовалютні резерви, які вже заарештовані, і очевидно, що вони підуть на відновлення України. А це вже близько 400 мільярдів доларів.

Наразі є золотовалютні резерви, які вже заарештовані, і очевидно, що вони підуть на відновлення України

Для того щоб мати можливість це фінансувати далі, потрібно, щоб було з кого запитати. Якщо Росія розпадеться на мільйон уламків, тоді платоспроможні частини – наприклад, Ханти-Мансійський округ, Ямал, Якутія – скажуть: «А ми тут до чого? Ми рішення про початок війни не ухвалювали, йдіть, питайте з Москви». А у Москви ні нафти, ні газу немає.

– А коли російські громадяни самі усвідомлять, що трапилося, і що вони теж тією чи іншою мірою відповідальні, навіть якщо не взяли в руки автомат? Коли вони усвідомлено дійдуть до того, що потрібно виплатити репарації, потрібно вибачитися?

– Питання репарації та прощення – це питання, які будуть вирішені нашою владою з перших днів. Ми не зможемо побудувати нормальну Росію, якщо ми не вибачимося і не відшкодуємо збитки хоча б грошима.

Але для того, щоб цього захотів увесь народ, – мине час. На це потрібні роки й десятиліття.