Адвокат Новіков повідомив, що Росія оголосила його в розшук

Адвокат Ілля Новіков повідомив, що російське Міністерство внутрішніх справ оголосило його в розшук.

Він оприлюднив знімок сторінки із сайту російського відомства, яка містить дані про нього як про розшукуваного.

«МВС РФ раптом похопилося і оголосило мене в розшук там у себе у своїй тундрі. Вважають чомусь, що я росіянин без особливих прикмет. Просять зателефонувати їм…, якщо ви знаєте, де я (ви знаєте, в Києві)», – прокоментував адвокат.

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Згідно з даними, які опублікував Новіков, його розшукують за статтею Кримінального кодексу.

Ілля Новіков раніше жив і працював адвокатом у Росії, де він захищав у тому числі українських в’язнів, серед них: полонена Надія Савченко, політв’язні Микола Карпюк, Станіслав Клих, Олексій Чирній, Валентин Виговський та Ігор Кіяшко.

У 2015 році Новіков отримав посвідчення адвоката в Україні. Наразі він представляє інтереси п’ятого президента України Петра Порошенка.