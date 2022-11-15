Кінний спорт і санкції США: як колишній український депутат Онищенко отримав македонське громадянство

Марія Митевська

Як могло статися, що Агенція з питань національної безпеки (АНБ) Північної Македонії погодилася надати громадянство країни колишньому українському депутату Олександру Онищенку, попри те, що він перебуває під санкціями США? Перед парламентським комітетом з питань безпеки на це питання в середу 16 листопада мав би відповісти керівник цієї інституції Віктор Димовські. Про це пише Македонська редакція Радіо Свобода.

Північномакедонський портал «Призма» 11 листопада оприлюднив інформацію, що влада Скоп'є ще у травні 2022 року надала громадянство Олександру Онищенку, котрого в Україні оголосили в розшук за звинуваченням у відмиванні грошей, а Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США у січні 2021 року внесло у санкційний список за «причетність до пов’язаної з Росією мережі закордонного впливу».

Таке рішення уряд Північної Македонії ухвалив на підставі рекомендації керівника Агенція з питань національної безпеки (АНБ) Віктора Димовські.

«Як можливо таке, що кожний другий всесвітній шарлатан і злодій має македонський паспорт і громадянство?», – написав на своїй сторінці у фейсбуці голова парламентського комітету з питань безпеки Люпчо Пренджов.

Голова уряду вимагає перевірку

Керівник АНБ Димовські має 16 листопада пройти слухання у парламентському Комітеті із питань зовнішньої політики, оскільки він є кандидатом на посаду посла Північної Македонії у Франції. Тож тепер його ще й розпитуватимуть про підстави надання громадянства звинуваченому в Україні у зловживаннях у великому розмірі підсанкційному Олександру Онищенку.

Поки Димовські нічого щодо Онищенка не коментував.

Опозиційна партія ВМРО-ДПМНЕ тим часом вимагає від влади переглянути й скасувати постанову про призначення Димовського послом. В разі якщо МЗС не скасує своє рішення, слово буде за президентом Стевом Пендаровським, йдеться у повідомленні найбільшої опозиційної партії.

Премʼєр-міністр Північної Македонії Димитар Ковачевські також виступив за перевірку цієї ситуації, коли чотири державні інституції погодили надання громадянства Олександру Онищенку. І саме на ці висновки посилався і міністр закордонний справ Олівер Спасовські.

«Парламентську комісію очолює опозиція. Отож, це ще прозоріше й краще. Закликаю голову Комітету в справах зовнішньої політики, щоби скликав сесію на якій кандидат на посаду посла надасть відповіді на всі питання», – наголосив премʼєр Ковачевські, відповідаючи на запитання журналістів.

Коні не винні

Виявилося, що ініціатором надання громадянства підсанкційному колишньому українському народному депутату-утікачу Олександру Онищенку, який має і паспорт Російської Федерації, була македонська Федерація кінного спорту. На громадянство Онищенко подався ще у 2020 році. І як повідомляє Balkan Insight, Онищенко вже виступав під прапором Північної Македонії на змаганнях із кінних стрибків у французькому Сен-Тропе. В Instagram той викладав фото зі знаменитостями – від іспанського тенісиста Рафаеля Надалядо акторок Єви Лонгорії та Перис Хілтон.

Позитивну відповідь також дали Македонський олімпійський комітет та Агенція в справах молоді й спорту.

Онищенко наразі є членом збірної Північної Македонії з кінних перегонів.

Агентство національної безпеки – як розповідає, опираючись на документи, розслідування порталу Balkan Insight – більше року готувало висновок і не знайшло нічого в біографії колишнього депутата України такого, що могло б завадити йому отримати північномакедонське громадянство.

Голова уряду Північної Македонії заявив, що він від згаданих інституцій вимагає інформацію про те, на підставі чого вони запроваджували процедуру надання Онищенкові македонського громадянства. Прем'єр також додав, що міністри неспроможні знати подробиці процедури у всіх інституціях.

«Очікую, що владі буде наданий докладний звіт про все», – сказав Ковачевські.

Міністр Спасовські також пояснив, що рекомендація трьох повноважних інституцій достатня для надання громадянства, і через громадянство Онищенку надали без будь-якого обговорювання і без його присутності.

Македонська громадськість ставить питання: чому жодна із згаданих інституцій не перевірила, хоч б із відкритих джерел в інтернеті, ким є цей спортсмен із російським громадянством.

Онищенка обвинувачують Україна і США

Олександр Онищенко потрапив до українського парламенту у 2012 році за списком партії тогочасного президента України Віктора Януковича.

Після втечі Януковича до Росії і перемоги Революції гідності, Онищенко на нових виборах до Верховної Ради у 2014 році пройшов до парламенту як самовисуванець. У парламенті Онищенко отримав посаду заступника голови Комітету в справах енергетики.

У 2016 році Національне антикорупційне бюро України оголосило Онищенку підозру в завданні збитків держпідприємству «Укргазвидобування» на понад 1,6 мільярда гривень через продаж газу за заниженими цінами.

До цієї схеми, за даними слідства, була залучена велика кількість осіб, серед яких і 72-літня мати Онищенка.

Після цього Верховна Рада України позбавила Олександра Онищенка депутатської недоторканності, суд заарештував його майно, але сам депутат встиг виїхати за кордон.

Спершу Онищенко, нібито виїхав до Великої Британії, потім до Іспанії, яка зібралася видати його Україні. Тоді він переїхав до Німеччини, де під вартою чекав на екстрадицію до України. Проте німецький суд відмовив в екстрадиції, пославшись на те, що, мовляв, у такому випадку «не будуть дотримані мінімальні стандарти міжнародного права щодо умов утримання у тюрмах».

У січні 2021 року США внесли Олександра Онищенка до санкційного списку за участь у «підтримуваній Росією мережі втручання у вибори президента США». У жовтні 2021 року стало відомо, що Онищенко отримав російське громадянство.

Минулого року Північну Македонію також був скандал із наданням громадянства 214 іноземцям, зокрема із Туреччини, Албанії ,Чорногорії та інших країн. Серед тих, хто отримав паспорти, за повідомленнями ЗМІ були й такі, які мали кримінальне минуле.

Цей скандал, який опозиція назвала «Мафія», завершився умовними вироками кільком працівникам МВС та забороною виконувати державну службу до десяти років. Всупереч заявам, що слідством будуть охоплені й високопоставлені функціонери МВС, досі не надходило жодних повідомлень у звʼязку з цим.