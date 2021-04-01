«Газова справа» Онищенка: САП передала до суду обвинувальний акт проти ексдиректора «Надра Геоцентр»

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили про скерування до Вищого антикорупційного суду ще одного обвинувального акту у так званій «газовій справі» Онищенка щодо колишнього директора приватної компанії ТОВ «Надра Геоцентр».

«Досудовим розслідуванням встановлено, що директора ТОВ «Надра Геоцентр» було залучено в протиправну діяльність колишнього народного депутата України та його фінансового директора. Так, директор компанії подавав заявки на підконтрольні злочинному угрупуванню нардепа товарні біржі із зазначенням початкової заниженої ціни природного газу, видобутого в межах спільної діяльності ТОВ «Надра Геоцентр», ТОВ «Карпатнадраінвест» та ТОВ «Фірма «ХАС» з ПАТ «Укргазвидобування». Збитки від такої «діяльності» становлять понад 740 мільйонів гривень. Зауважимо, що директор товариства тривалий час переховувався від слідства на території Російської Федерації. Він був затриманий прикордонниками 12 січня 2021 року в пункті пропуску «Бачівськ» в Сумській області», – йдеться в повідомленні САП.

У відомстві не вказують імені ексдиректора «Надра Геоцентр», втім, з огляду на обставини справи, йдеться про Сергія Свіченка. У відомстві нагадали, що 13 січня 2021 року слідчий суддя ВАКС застосував до нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 1,75 мільйонів гривень застави.

«На сьогодні досудове розслідування стосовно вказаної особи закінчено. Обвинувальний акт за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті», – зазначили в САП.

Ексдепутат Олександр Онищенко втік з України влітку 2016 року. НАБУ називає його організатором корупційної схеми, пов’язаної з видобутком та продажем природного газу в рамках співпраці з ПАТ «Укргазвидобування». У липні 2018 року Національне антикорупційне бюро повідомляло про завершення досудового розслідування щодо Онищенка. За версією слідства, він причетний до розкрадання понад 1,6 мільярда гривень з 2013 по 2016 рік. Збитки підприємству «Укргазвидобування» оцінюються в більш ніж 740 мільйонів.

Загалом слідство встановило причетність до участі у так званій «газовій справі» Онищенка близько 30 осіб.