ВАКС повідомив про взяття під варту ще одного підозрюваного у «газовій справі» Онищенка

У Вищому антикорупційному суді у четвер повідомили, що екскерівникові ТОВ «Надра Геоцентр» обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 60 днів з дня його фактичного затримання – до 12 березня включно.

«ВАКС визначив підозрюваному заставу у розмірі 770 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1 млн 747 тис 900 грн. У разі внесення застави вважається, що до підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді застави», – повідомили у ВАКС, вказавши, що рішення суддя ухвалив 13 січня.

Повідомляється, що екскерівника підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, за кількома статтями Кримінального кодексу, серед яких «Участь в злочинній організації та вчинюваних нею злочинах, співучасть у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом»; «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»; «Фіктивне підприємництво»; «Службове підроблення».

«За версією слідства, екскерівник ТОВ «Надра Геоцентр» начебто причетний до розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з компанією «Укргазвидобування». Серед інших підозрюваних у цій справі є екснардеп-утікач, якого підозрюють в організації «газової схеми», – йдеться в повідомленні.

У відомстві не вказують імені затриманого, втім, з огляду на часові рамки і обставини справи, йдеться про Сергія Свіченка.

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Ексдепутат Олександр Онищенко втік з України влітку 2016 року. НАБУ називає його організатором корупційної схеми, пов’язаної з видобутком та продажем природного газу в рамках співпраці з ПАТ «Укргазвидобування». У липні 2018 року Національне антикорупційне бюро повідомляло про завершення досудового розслідування щодо Онищенка. За версією слідства, він причетний до розкрадання понад 1,6 мільярда гривень з 2013 по 2016 рік. Збитки підприємству «Укргазвидобування» оцінюються в більш ніж 740 мільйонів.

Загалом слідство встановило причетність до участі у так званій «газовій справі» Онищенка близько 30 осіб.