РФ назвала наркоторговцем чоловіка, якого засудили в Бразилії. Його підозрюють у роботі на російську розвідку

Росія зажадала від влади Бразилії провести екстрадицію росіянина, якого підозрюють у роботі на іноземні спецслужби. Москва заявила, що він – великий торговець наркотиками. Найімовірніше, запит надіслано, щоб підозрюваний зник після прибуття в Росію, повідомляють розслідувачі Bellingcat та The Insider.

У квітні влада Нідерландів вислала до Бразилії Віктора Мюллера Феррейру, який приїхав на стажування до Міжнародного кримінального суду. Нідерландські спецслужби встановили, що бразилець насправді є громадянином Росії, який працює на військову розвідку. У Бразилії його засудили за використання фальшивих документів до 15 років позбавлення волі.

У липні Москва заявила бразильській владі, що засуджений за використання фальшивих документів чоловік – це росіянин Сергій Черкасов. За твердженням російської влади, Черкасов був великим наркоторговцем, який постачав героїн з Афганістану. Росіянин зізнався у цьому та запросив депортації на батьківщину.

У судових матеріалах, доданих до запиту на екстрадицію, ім’я Черкасова начебто вставлено вже після суду, зазначають розслідувачі. Кримінальна справа, в якій його назвали обвинуваченим, справді існувала, проте адвокати інших учасників схеми з контрабандою не змогли пригадати, щоб Черкасов згадувався у справі.

Твердження Москви в документах про екстрадицію створюють враження, що влада залучила Черкасова до кримінальної справи десятирічної давності, в рамках якої переслідувалися справжні наркодилери, пише The Insider.

Крім того, у матеріалах стверджується, що Черкасов перебував у розшуку. Однак The Insider не вдалося знайти його в жодних базах даних про розшукуваних злочинців, до того, як його затримали в Бразилії. А сам він прилітав до країни щонайменше п’ять разів із 2015 року.