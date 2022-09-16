Співробітника МЗС Чехії викрили у роботі на російську розвідку

Високопоставлений співробітник МЗС Чехії, який багато років працював у міністерстві, співпрацював зі Службою зовнішньої розвідки Росії і надавав їй секретні дані.

Як пише сайт Deník N, високопосадовця МЗС Чехії викрила чеська Служба безпеки та інформації. Нещодавно його звільнили з міністерства.

Повідомляється, що йдеться про дипломата, який зумів пройти перевірку на найвищий ступінь таємності. Він перебував у МЗС 1990-х років і, крім центрального апарату відомства, працював у кількох посольствах за кордоном, у тому числі в одній із африканських країн.

Анонімне джерело Deník N заявило, що російська розвідка нібито використовувала слабкість завербованого чеського дипломата до грошей та жінок.

Співробітники розвідки виявили таємний зв’язок чеського дипломата з російською спецслужбою кілька років тому – весь цей час вони стежили за ним. У першій половині 2022 року про ситуацію поінформували главу МЗС Яна Ліпавського та прем’єр-міністра Петра Фіалу.

«Можу підтвердити, що я ухвалив рішення вжити таких кроків, завдяки яким у МЗС вже не працює співробітник, який співпрацював з іноземною державою», – сказав голова чеського зовнішньополітичного відомства Ліпавський.

Інші подробиці глава МЗС Чехії не став розкривати з міркувань безпеки.

У матеріалі видання йдеться, що викритий шпигун може уникнути відповідальності, оскільки йдеться про суто секретну інформацію, яку ніяк не можна використовувати в суді.