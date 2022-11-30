У США занепокоєні долею Пола Вілана. Його госпіталізували в колонії у Росії

Сполучені Штати Америки глибоко занепокоєні долею громадянина США Пола Вілана, який перебуває в колонії в Росії, заявили державний секретар Ентоні Блінкен і представник Білого дому Джон Кірбі.

Раніше родина Вілана, який був засуджений у Росії до 16 років колонії суворого режиму за звинуваченням у шпигунстві, заявила, що з 23 листопада не має новин від нього.

17 листопада, як повідомляли, його перевели до тюремної лікарні в колонії в Мордовії, де він перебуває. При цьому днем раніше, коли його відвідували, він виглядав здоровим, і невідомо, чому його госпіталізували.

За словами Блінкена, запити американських дипломатів про зв’язок з Віланом поки що залишилися без відповіді.

Президент США Джо Байден та інші представники США раніше стверджували, що домагатимуться звільнення Вілана та американської баскетболістки Брітні Ґрайнер, засудженої в Росії за звинуваченням у контрабанді наркотиків.

Представники як США, так і Росії визнавали, що ведуться переговори про можливий обмін американських громадян на росіян, ув’язнених у США – найчастіше називали ім’я Віктора Бута, засудженого за контрабанду зброї.

У квітні цього року Росія обміняла засудженого в США за підготовку перевезення кокаїну льотчика Костянтина Ярошенка на колишнього американського морського піхотинця Тревора Ріда, засудженого за звинуваченням у нападі на поліцейських у Москві.

Пол Вілан був затриманий у Москві наприкінці 2018 року. Він не визнає провини у шпигунстві, офіційний Вашингтон також заявляв, що вважає і його, і Ґрайнер невинуватими.