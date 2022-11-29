У МЗС РФ не виключають обмінів ув’язненими зі США

Угода між Росією та США щодо проведення обмінів ув’язненими все ще можлива і може бути реалізована до кінця року, заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков.

Як передає агенція Associated Press, США та РФ неодноразово були на порозі домовленості щодо обміну ув’язненими, але вона зривалася, сказав Рябков.

«На жаль, було кілька випадків, коли здавалося, що позитивне рішення ось-ось буде ухвалене, але цього не сталося», – сказав Рябков, не уточнюючи подробиць.

Адміністрація президента США Джо Байдена протягом кількох місяців намагалася домовитися про звільнення американської зірки баскетболу Брітні Ґрайнер та ще одного американця, ув’язненого в Росії, – керівника відділу корпоративної безпеки Мічигану Пола Вілана, в тому числі через можливий обмін ув’язненими з Москвою.

На запитання журналістів, чи можливий обмін до кінця року, заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков відповів, що «шанс завжди є».

«Якби це сталося, це, безсумнівно, дало б позитивний сигнал, що не все так безнадійно в російсько-американських відносинах», – додав Рябков.

У серпні 2022 року Ґрайнер засудили до дев’яти років колонії за звинуваченнями у незаконному перевезенні наркотичних речовин. Вілан відбуває 16-річний термін у Росії після того, як його засудили за звинуваченнями в шпигунстві.