Засуджену в Росії американську зірку баскетболу перевели до колонії ­в Мордовії – Reuters

Зірка американського жіночого баскетболу, дворазова олімпійська чемпіонка Брітні Ґрайнер переведена до виправної колонії в російському регіоні Мордовія, повідомляє 17 листопада агенція Reuters із посиланням на джерело, обізнане зі справою.

4 листопада її перевезли з підмосковного слідчого ізолятора до невідомого місця позбавлення волі. Російська влада майже два тижні не повідомляла про місце перебування засудженої.

У серпні 2022 року Ґрайнер засудили до дев’яти років колонії за звинуваченнями у незаконному перевезенні наркотичних речовин.

Перед тим, у лютому цього ж року баскетболістку затримали в московському аеропорту з електронними сигаретами, що містили масло коноплі.