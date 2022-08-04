Американську баскетболістку Ґрайнер в Росії засудили до 9 років колонії

Суд у підмосковних Хімках засудив до дев’яти років колонії американську баскетболістку Брітні Ґрайнер. Її визнали винною у контрабанді наркотиків.

Ґрайнер затримали в лютому в аеропорту Шереметьєво. У її сумці знайшли гашишне масло для вейпу. Ця речовина заборонена у Росії, але легальна у деяких штатах США.

Раніше 27 липня Брітні Ґрайнер заявила у своїх свідченнях у Хімкінському суді, що органи влади, які заарештували її в московському аеропорту в лютому, не надали пояснення її прав і не повністю переклали все, що було сказано під час її арешту.

Ґрайнер, яку зупинили в аеропорту, коли вона поверталася грати в російській лізі за команду з Єкатеринбурга, визнала себе винною, але заперечила, що мала намір порушити російський закон. Вона пояснила, що у неї є рекомендація лікаря щодо медичної коноплі для лікування болю від травм, отриманих під час її баскетбольної кар’єри.

Росія та США обговорюють можливий обмін Ґрайнер та іншого засудженого в Росії американця Пола Вілана на росіян, які перебувають в ув’язненні у США. Вашингтон пропонує для обміну засудженого до 25 років ув’язнення за спробу продати зброю колумбійським повстанцям росіянина Віктора Бута.