Росія: американську баскетболістку Ґрайнер етапували до колонії – адвокати

Американську баскетболістку Бріттні Ґрайнер, яку в Росії засудили до ув’язнення у справі про контрабанду наркотиків, етапували до колонії. Про це повідомляють російські медіа з посиланням на її адвокатів.

«Нашу підзахисну Бріттні Ґрайнер 4 листопада було відправлено із СІЗО, в якому вона перебувала з моменту затримання, до колонії загального режиму для відбуття покарання. Зараз у нас немає інформації ані про її поточне місце перебування, ані про те, куди вона прямує», – сказали адвокати спортсменки Марія Благоволіна та Олександр Бойков.

Благоволіна та Бойков додали, що вони і посольство США мають отримати повідомлення, коли баскетболістку доставлять до колонії.

З березня Ґрайнер перебувала у слідчому ізоляторі «Нове Гришине», розташованому на території підмосковної колонії.

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Бріттні Ґрайнер була заарештована у лютому цього року. За даними слідства, в її багажі під час перевірки у московському аеропорту Шереметьєво виявили картриджі з гашишною олією для електронних сигарет. Ця речовина заборонена до обігу в Росії, але легальна у деяких штатах США.

У серпні суд у Москві засудив її до дев’яти років ув’язнення. Апеляційна інстанція залишила вирок чинним, скоротивши термін до восьми років.

Справа проти баскетболістки викликала велику громадську увагу у Сполучених Штатах, зокрема серед високопосадовців, які вважають, що її затримали неправомірно.