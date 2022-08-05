Лавров: Москва готова до переговорів зі США про обмін ув’язненими

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 5 серпня заявив, що Москва готова обговорювати з Вашингтоном обмін ув’язненими.

Заява Лаврова з’явилася на наступний день після того, як російський суд визнав американську баскетболістку Брітні Ґрайнер винною в контрабанді наркотиків і засудив її до дев’яти років ув’язнення. Це рішення викликало осуд у спортсменів у всьому світі, а президент США Джо Байден назвав його «неприйнятним».

«Ми готові обговорювати цю тему, але в рамках того каналу, про який домовилися президенти Путін і Байден», – сказав Лавров на пресконференції на полях засідання АСЕАН у Камбоджі 5 серпня.

Росія і США обговорюють можливий обмін Ґрайнер та іншого засудженого в Росії американця Пола Вілана на росіян, які перебувають в ув’язненні у США. Вашингтон пропонує для обміну засудженого до 25 років ув’язнення за спробу продати зброю колумбійським повстанцям росіянина Віктора Бута.