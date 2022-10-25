Росія: суд у Москві відхилив апеляцію американської баскетболістки Ґрайнер

Московський обласний суд у Росії відхилив апеляцію на вирок американській баскетболістці Брітні Ґрайнер, якій у серпні цього року призначили дев’ять років колонії, визнавши винною у зберіганні та контрабанді наркотиків, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Присутня на слуханнях у вівторок тимчасова повірена у справах Сполучених Штатів Елізабет Руд, яка вважається зараз найвищим американським дипломатом у Москві, назвала термін покарання, який підтвердив суд, «надмірним і непропорційним».

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Сама Ґрайнер та її захист просили пом’якшити вирок. Але його змінили лише з урахуванням терміну перебування у слідчому ізоляторі. Один день у СІЗО зараховується за півтора у місці відбуття покарання, тож термін у колонії спортсменці перерахували, скоротивши до восьми років.

Звертаючись до суду 25 жовтня з відеозв’язку, американська баскетболістка попросила взяти до уваги той факт, що вона визнала провину у скоєному. Ґрайнер знову, як і на основному процесі, вибачилася за «помилку» у своїх діях, зазначила, що «ледве перевищила значну кількість» забороненої речовини у своєму багажі, і додала, що люди, які вчинили серйозніші злочини, отримують менші терміни, ніж вона.

Спортсменку затримали в лютому в аеропорту Шереметьєво. У її сумці знайшли гашишне масло для вейпу. Ця речовина заборонена у Росії, але легальна у деяких штатах США.

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Ґрайнер, яку зупинили в аеропорту, коли вона поверталася грати в російській лізі за команду з Єкатеринбурга, визнала себе винною, але заперечила, що мала намір порушити російський закон. Вона пояснила, що у неї є рекомендація лікаря щодо медичної коноплі для лікування болю від травм, отриманих під час її баскетбольної кар’єри.

Росія і США обговорюють можливий обмін Ґрайнер та іншого засудженого в Росії американця Пола Вілана на росіян, які перебувають в ув’язненні у США. Вашингтон пропонує для обміну засудженого до 25 років ув’язнення за спробу продати зброю колумбійським повстанцям росіянина Віктора Бута.