Макрон просить папу Римського зателефонувати Путіну та Байдену

Президент Франції Емманюель Макрон попросив папу Римського Франциска зателефонувати до президента Росії Володимира Путіна, патріарха московського Кирила і президента США Джо Байдена, щоб спробувати зупинити війну в Україні. Про це 25 жовтня повідомляє агентство France24 з посиланням на французький тижневик Le Point.

«Нам потрібно, щоб Сполучені Штати сіли за стіл переговорів для просування мирного процесу в Україні», – сказав Макрон після зустрічі з понтифіком у Ватикані. На думку Макрона, папа «може вплинути» на Байдена, оскільки у них «справжні довірливі відносини».

Президент Франції відвідав Ватикан 24 жовтня, де втретє зустрівся з папою Франциском. Вони обмінялися подарунками та обговорили серед іншого війну в Україні.