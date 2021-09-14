Суд у Росії не став розглядати питання передачі американця Вілана до США

Верховний суд російського регіону Мордовія вирішив відкласти розгляд прохання передати до США колишнього американського морського піхотинця Пола Вілана, який відбуває тривалий термін ув’язнення в Росії за звинуваченням у шпигунстві.

14 вересня суд заявив, що вирішив надіслати запит назад до Міністерства юстиції «для отримання необхідної інформації відповідно до пунктів міжнародної угоди Російської Федерації, а також для попереднього узгодження з компетентним органом Сполучених Штатів».

Команда захисту Вілана спершу просила Московський міський суд розглянути прохання їхнього клієнта про передачу Сполученим Штатам для закінчення відбування покарання. Але суд відмовився розглядати це питання і передав його до Мордовії, де зараз Вілан відбуває термін.

Мордовія – це регіон, розташований приблизно за 350 кілометрів на схід від Москви, в якому розташовані в тому числі і табори радянських часів для політичних в’язнів.

Вілан був заарештований у Москві в грудні 2018 року за звинуваченням у шпигунстві та засуджений до 16 років ув’язнення у травні 2020 року після судового процесу, який був названий Сполученими Штатами «знущанням із правосуддя».

Власник паспортів США, Канади, Великої Британії та Ірландії Пол Вілан відкидав звинувачення у шпигунстві та звинуватив своїх тюремних охоронців у жорстокому поводженні. Сполучені Штати розкритикували російську владу за «ганебне ставлення» до Вілана.