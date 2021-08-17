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Росія: адвокати Пола Вілана півтора місяця не можуть зв’язатися зі своїм клієнтом

За півтора місяця Вілан зробив лише один дзвінок батькам

Адвокати Пола Вілана, засудженого у Росії за звинуваченням у шпигунстві, поскаржилися в російську генпрокуратуру на відсутність зв’язку з ним, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Адвокати зазначили, що вже півтора місяці захисту не давали зв’язатися телефоном з Віланом, який відбуває покарання в одній з колоній у Мордовії. Адвокати просять притягнути винних в цьому осіб до встановленої законом відповідальності.

На початку серпня захист Вілана написав таку ж скаргу у ФСВП, але вона ні на що не вплинула. За півтора місяця засуджений зробив лише один дзвінок батькам. Відомо також, що більш ніж тиждень Вілан перебував у штрафному ізоляторі. При цьому причину його переведення на особливий режим не оголошували.

Пол Вілан – колишній керівник служби корпоративної безпеки, він був заарештований у Москві в 2018 році. Суд визнав його винним у шпигунстві і засудив до 16 років позбавлення волі. Його адвокат стверджує, що Вілану передали флешку із секретною інформацією, про яку він не знав.

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