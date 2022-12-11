Омбудсмен розповів, чи реально виключити Росію зі структур Червоного хреста

Міжнародна федерація Червоного Хреста і Червоного Півмісяця «максимально серйозно» поставилася до пропозиції України виключити російський національний комітету Червоного Хреста. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Росіяни використовують незаконно (і фактично вкрали) майно національного комітету Червоного Хреста України, яке вони забрали на території Криму. Друге. Вони офіційно збирають допомогу військовим російської армії. Це прямо заборонено принципами діяльності Міжнародної федерації Червоного Хреста», – пояснив омбудсмен.

За його словами, після цього звернення до України спеціально приїжджав керівник секретаріату Міжнародної федерації Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, а дещо пізніше президент цієї організації у онлайн-форматі теж поспілкувався з українським омбудсменом.

«Вони поставилися, на мій погляд, максимально серйозно до моїх слів і до моєї пропозиції. Я очікую, що вони щось запропонують. Можливо, це буде якийсь проміжний варіант»», – розповів Лубінець.

Після початку широкомасштабного військового вторгнення Росії в Україну ціла низка світових організацій з різних сфер виключила РФ зі свого складу чи обмежила її участь. Окрім того, Україна наголошує на важливості виключення Росії з Ради безпеки ООН.

Росія звинувачення на свою адресу заперечує.