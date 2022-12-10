Глава МКЧХ після зустрічі з рідними полонених у Києві: «докладаємо всіх зусиль, щоб мати доступ до всіх»

Після зустрічі у Києві з рідними полонених президентка Міжнародного комітету Червоного Хреста Мір’яна Сполярич-Еггер заявила, що очолювана нею організація «докладає усіх зусиль і не зупиниться, доки не отримає доступу» до всіх полонених.

«Сьогодні в Києві я зустрілася з сім'ями військовополонених і ув'язнених цивільних. Вони поділилися своїми хвилюваннями та очікуваннями новин про своїх близьких. МКЧХ докладає всіх зусиль, і ми не зупинимося, доки не матимемо доступу до всіх», – написала вона у твіттері.

Офіс президента України сьогодні повідомив про зустріч із делегацією Міжнародного комітету Червоного Хреста на чолі з Мір’яною Сполярич-Еггер.

У зустрічі також взяли участь рідні колишніх військовополонених: дружина командира ОЗСП «Азов» Дениса Прокопенка Катерина, сестра морського піхотинця Сергія Волинського Тетяна Харько, а також військовий медик Мар’яна Мамонова, яка у вересні була звільнена з російського полону.

За повідомленням, Сполярич-Еггер зазначила, що МКЧХ не має повноважень для того, щоб йому у примусовому порядку надавали дозвіл на відвідання місць утримання полонених.



«Ми щодня працюємо над тим, щоб проводити нашу діяльність із військовополоненими. Поки що ми здійснюємо її на різних рівнях. Ми намагаємося вести діалог і дуже сподіваємося, що зможемо розгорнути масштабну діяльність у цьому напрямку», – сказала вона.

8 грудня представники Міжнародного комітету Червоного хреста повідомили, що відвідали нещодавно російських і українських військовополонених. Як стверджують у організації, вони перевірили умови утримання полонених, передали їм новини від родичів, а також книги, предмети особистої гігієни, ковдри та теплий одяг.

Водночас у МКЧХ не уточнили, яких саме українських військових і у яких саме місцях утримання вони відвідували.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець в інтерв'ю Радіо Свобода розповів, що йому невідомо, яких саме українських полонених, утримуваних РФ, відвідали представники Міжнародного комітету Червоного хреста.

За словами Лубінця, під час війни Росії проти України до діяльності МКЧХ виникло багато питань, тому Міжнародний комітет Червоного хреста має наразі «або змінитись або зникнути».

«Це не буде легкий процес... Їх не допускає російська сторона до українських військовополонених, і вони з цим нічого не хочуть робити, на мій погляд, вони публічно це не засуджують. Вони не шукають нові підходи, вони не залучають якихось нових партнерів, вони не намагаються тиснути на країну, яка не виконує Женевської конвенції. Отже, мандат не виконується. Тут або ви міняєте свою роботу, свої підходи, або ви зникаєте», – наголосив омбудсмен.