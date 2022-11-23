Українська лауреатка «Нобеля» назвала причину недостатньої ефективності міжнародних правозахисників під час війни

Міжнародні правозахисні організації виявилися недостатньо ефективними під час повномасштабної війни Росії проти України через бюрократизм і страх взяти на себе відповідальність, заявила в інтерв'ю Радіо Свобода Олександра Матвійчук – очільниця «Центру громадянських свобод», який став лауреатом цьогорічної Нобелівської премії миру.

«Ці організації були створені, щоб працювати в небезпеці і захищати права людини або надавати гуманітарну допомогу. Вони були створені, щоб бути готовими це робити не тільки у спокійному Берліні, Женеві, Брюсселі. А отут – там, де все відбувається. І ось ця мета, яка закладалася при їхньому створенні, обросла великою кількістю бюрократичних процедур, які, скоріш за все, в мирний час ефективні, але в критичний час вони не дають виконати мету, яка ставилася перед організаціями при їх заснуванні», – наголосила вона.

За словами Матвійчук, саме через бюрократичні правила «усі без винятку» міжнародні правозахисні організації на початку повномасштабного вторгнення евакуювали своїх співробітників з України замість того, щоб залишитись і виконувати свої безпосередні функції.

«Вони це почали робити, тому що у них є такі протоколи безпеки... І я приходжу до висновку, що в критичний час важлива не так процедура, як власне лідерство, як вміння правильно проаналізувати ситуацію, ухвалити правильне в цій ситуації рішення і взяти за нього відповідальність, ризикнути. Це те, що міжнародні організації не хочуть робити», – зазначила очільниця «Центру громадянських свобод».

Під час широкомасштабної війни на адресу низки міжнародних правозахисних організацій лунає критика як від частини українців, так і від представників української влади через їх, нібито, недостатню ефективність.

Зокрема, 14 жовтня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив у коментарі Радіо Свобода, що ОП готовий поставити на міжнародному рівні питання про розформування Міжнародного комітету Червоного Хреста і створення альтернативної структури в разі, якщо МКЧХ і надалі не виконуватиме своїх прямих функцій.

Раніше генеральний директор Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Роберт Мардіні заявляв, що від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну співробітники Червоного Хреста змогли відвідати кілька сотень військовополонених з обох сторін. Завдяки цьому близько трьох тисяч сімей військовополонених отримали новини про своїх утримуваних родичів.

Окрім того, у МКЧХ заявляли у жовтні, що готові направити своїх представників до всіх військовополонених у Росії, зокрема й до утримуваних у колонії в окупованій російськими військами Оленівці на Донеччині, але їх туди не пускають.