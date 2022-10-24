Український омбудсмен закликає МКЧХ виключити російську організацію

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликав Міжнародний комітет Червоного Хреста і Червоного Півмісяця виключити зі свого складу Російський Червоний хрест. Про це він повідомив у своїх соцмережах 24 жовтня.

Також Лубінець закликав заборонити російській організації використовувати емблему МКЧХ. За його словами, у зверненні він обґрунтував свою пропозицію «оголошеним Російським Червоним Хрестом збором коштів для підтримки сімей мобілізованих та військовослужбовців».

Омбудсмен України вимагає:

визнати діяльність Російського Червоного Хреста «такою, що порушує Женевські Конвенції та статут Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця»

виключити Російський Червоний Хрест з Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і МКЧХ

заборонити використання емблеми Червоного Хреста та Червоного Півмісяця «через імітацію діяльності згідно з принципами Міжнародного руху, віроломство та неправомірне її використання»

припинити міжнародне фінансування російської організації та діяльності МКЧХ в Росії

«Одним з основних принципів Міжнародного руху Червоного Хреста є «нейтральність», яка застосовується, щоб зберегти загальну довіру. Міжнародний рух не може приймати будь-яку сторону у збройних конфліктах і вступати в суперечки політичного, расового, релігійного або ідеологічного характеру», – наголосив Лубінець.

Відтак дії російського Червоного Хреста означають підтримку мобілізації в Росії та взяття на себе відповідальності за її забезпечення, вважає він.

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«Соціальний захист родин військовослужбовців, які вирушили з війною в чужу незалежну і суверенну країну не може бути гуманним. Це тільки збільшує кількість мирних людей, яких в Україні будуть катувати та вбивати», – аргументує він.

Російський Червоний Хрест 6 жовтня заявив, що відкриває збір коштів на підтримку сімей мобілізованих для війни в Україні і військовослужбовців.