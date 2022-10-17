Лубінець повідомив про зустріч із омбудсменом РФ Москальковою

Уповноважений з прав людини Верховної Ради України Дмитро Лубінець зустрівся з омбудсменом РФ Тетяною Москальковою.

«Під час обміну полоненими вперше зустрівся з омбудсменом РФ Тетяною Москальковою. Необхідність переговорів – гуманітарна сфера. Зокрема, йшлося про необхідність активізувати репатріацію військовополонених та звільнення цивільних заручників», – написав він у понеділок у Telegram.

За його словами, під час розмови йшлося про необхідність відвідування колонії в Оленівці стороною України, Росії та, у разі потреби, за участю третьої сторони.

Лубінець каже, що йшлося про необхідність напрацювання шляхів відвідування військовополонених, огляд місць їх утримання, як на території підконтрольної РФ, так і в Україні, надання можливості військовополоненим телефонувати рідним. Обговорили також «ретельні пошуки безвісти зниклих, об’єднання сімей, коли діти та батьки опинилися на різних територіях, відновлення документів для біженців», додав український омбудсмен.

Після завершення зустрічі, зазначив омбудсмен, сторони домовилися надіслати офіційні листи для реалізації завдань із захисту прав людини.

В Офісі Москалькової про розмову публічно не повідомляли.

17 жовтня відбувся обмін полоненими з російською стороною, у результаті якого з полону звільнили 108 українських жінок.