Червоний хрест повідомив про відвідини українських і російських військовополонених

Представники Міжнародного комітету Червоного хреста відвідали російських і українських військовополонених – про це організація повідомила 8 грудня.

За повідомленням, дводенний візит до українських військових у полоні відбувся минулого тижня. У цей же період представники МКЧХ відвідали військових із Росії, які утримуються в полоні в Україні.

Організація додає, що перевірила умови утримання полонених, передала їм новини від родичів, а також книги, предмети особистої гігієни, ковдри та теплий одяг.

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Президентка Червоного Хреста Мір’яна Споляріч назвала ці візити важливим кроком для «збереження людяності серед жорстокості міжнародного збройного конфлікту».

«Ми маємо змогу перевірити, як ставляться до військовополонених, і переконатися, що їхні родини отримують новини. Я очікую, що ці візити призведуть до більш регулярного доступу до військовополонених», – йдеться в її коментарі.

Як додає МКЧХ, ще один візит до українських військовополонених має відбутися цього тижня.

1 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна під час обмінів віськовополоненими змогла повернути додому 1 319 людей. Згодом на початку місяця стало відомо про ще один обмін, в ході якого звільнили 60 полонених.