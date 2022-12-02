В уряді пропонують призначити Уповноваженого з міжнародного гуманітарного права

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України ініціює створення інституту Уповноваженого з міжнародного гуманітарного права, повідомила віцепрем’єр, профільний міністр Ірина Верещук.

За її словами, на Уповноваженого буде покладено завдання з контролю за дотриманням прав осіб, які мають статус військовополонених.

Для цього ще треба ухвалити законопроєкт «Про застосування та дотримання норм міжнародного гуманітарного права в Україні».

Наразі в Україні функціонує Координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими.

Як повідомив днями президент Володимир Зеленський, Україна під час обмінів військовополоненими з РФ від початку вторгнення змогла повернути додому 1319 людей.