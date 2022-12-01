«Вдома вже 1319 героїв». Зеленський прокоментував обмін військовополоненими

Україна під час обмінів віськовополоненими змогла повернути додому 1 319 людей – заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи черговий обмін, що відбувся 1 грудня. Слова голови держави передав у фейсбуці його речник Сергій Никифоров.

«Президент України: не зупинимося, доки не повернемо всіх наших людей. Після сьогоднішнього обміну вдома вже 1319 героїв. Вдячний усій команді», – написав Никифоров.

Раніше сьогодні голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що в рамках нового масштабного обміну військовополоненими Україні вдалося звільнити ще 50 своїх захисників.

«Ми повертаємо оборонців Маріуполя та «Азовсталі», повертаємо полонених, що були в Оленівці, поранених, зокрема, в боях на Донецькому, Луганському, Запорізькому напрямках», – написав чиновник у телеграмі, додавши, що це «велика робота, яка продовжується щодня».

Міністерство оборони Росії повідомило, що до РФ повернули 50 російських військовослужбовців.

Обміни військовополоненими Україна та Росія здійснюють регулярно. 26 листопада додому повернулися 12 українців.

24 листопада Україна повернула з російського полону 50 українських військових.

23 листопада з російського полону до України повернули 36 людей.

Наприкінці жовтня у Міноборони повідомляли, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відбулося близько 30 обмінів. З російського полону звільнили близько тисячі людей.