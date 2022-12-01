Єрмак: звільнили з полону ще 50 захисників України

Україна та Росія провели новий масштабний обмін військовополоненими, повідомив 1 грудня голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Звільнили 50 захисників України. Ми повертаємо оборонців Маріуполя та «Азовсталі», повертаємо полонених, що були в Оленівці, поранених, зокрема, в боях на Донецькому, Луганському, Запорізькому напрямках», – написав чиновник у телеграмі, додавши, що це «велика робота, яка продовжується щодня».

Раніше Міністерство оборони Росії повідомило, що «в результаті переговорного процесу з підконтрольною київському режиму території повернуто 50 російських військовослужбовців».

Обміни військовополоненими Україна та Росія здійснюють регулярно. 26 листопада додому повернулися 12 українців.

24 листопада Україна повернула з російського полону 50 українських військових.

23 листопада з російського полону до України повернули 36 людей.

Наприкінці жовтня у Міноборони повідомляли, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відбулося близько 30-ти обмінів. З російського полону звільнили близько тисячі людей.