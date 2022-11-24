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Захисники Маріуполя, бійці зі Зміїного і ЧАЕС. Україна повернула з полону 50 військових

Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що звільнення українців з російського полону вперше відбувається два дні поспіль

Україна повернула з російського полону 50 українських військових, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Це 20 нацгвардійців, 12 хлопців з ВМС, 10 бійців ЗСУ, 6 – ДПСУ, 2 з ТРо. Серед них двоє офіцерів і 48 рядових та сержантів. Важливо, що нам вдалося повернути 19 оборонців Маріуполя, 12 з яких були евакуйовані з «Азовсталі», а також 15 полонених з ЧАЕС та 7 з острова Зміїний», – написав він.

За його словами, серед звільнених з полону є двоє офіцерів і 48 рядових та сержантів.


Про звільнення з полону 50 українців також у телеграмі повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. За його словами, звільнення українців з російського полону вперше відбувається два дні поспіль.

23 листопада з російського полону до України повернули 36 людей – один цивільний та 35 військових, серед яких є бійці Нацгвардії, яких взяли у полон на Запорізькій АЕС.

Наприкінці жовтня у Міноборони повідомляли, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відбулося 28 обмінів, із російського полону звільнили 978 людей, зокрема 99 цивільних.

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