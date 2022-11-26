В ОПУ повідомили про черговий обмін полоненими з РФ. Звільнено 12 українців

Україна повернула з російського полону 12 українських громадян, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.



«Серед них – 4 бійців ВМС, двоє нацгвардійців, прикордонників, один з ТРО, а також троє цивільних – подружжя та чоловік, який вважався зниклим безвісти. Серед військових – двоє офіцерів, а також семеро рядових та сержантів. Додому їдуть воїни, які захищали зокрема Маріуполь, ЧАЕС та острів Зміїний», – написав Єрмак у Telegram.



За його словами, за останній тиждень вдалося повернути 98 українців.



24 листопада Україна повернула з російського полону 50 українських військових.

23 листопада з російського полону до України повернули 36 людей.

Наприкінці жовтня у Міноборони повідомляли, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відбулося близько 30-ти обмінів. З російського полону звільнили близько тисячі людей.