«Вся Україна буде вільною. Всі українці будуть удома» – президент про звільнення полонених

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна сподівається звільнити всіх полонених, яких утримує Росія.

«Загалом із 24 лютого з російського полону вже повернули понад 1300 українців. Повернемо й усіх інших. Уся Україна буде вільною. Всі українці будуть удома», – сказав Зеленський.

Він подякував усім причетним за звільнення 1 грудня ще 50 українців з полону РФ.

Сьогодні з полону повернулися пів сотні захисників України – це оборонці Маріуполя та «Азовсталі», полонені з Оленівки та інші. Наймолодшому зі звільнених – 19 років, найстаршому – 59.

Наприкінці жовтня у Міноборони повідомляли, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відбулося близько 30 обмінів.