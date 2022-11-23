«Це не виглядає реалістичним» – українська лауреатка «Нобеля» про ідею Офісу президента розпустити МКЧХ

Лауреатка цьогорічної Нобелівської премії миру, очільниця «Центру громадянських свобод» Олександра Матвійчук не вважає реалістичною пропозицію Офісу президента ініціювати питання можливого розпуску Міжнародного комітету Червоного Хреста. Про це вона зазначила в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Мені не виглядає це реалістичним. Я просто знаю історію Міжнародного комітету Червоного Хреста. І він проходив дуже різні конфлікти. І під час цих конфліктів різні інформаційні скандали і незадоволення. Я думаю, що й це він пройде. Нам треба говорити, мені виглядає, про те, що організація має змінитися. Тобто ми не виступаємо за знищення інституції. У жодному разі. Ми за те, щоб вони були ефективнішими. Так треба ставити вимогу», – наголосила Матвійчук.

При цьому вона не виключає необхідності створення нової незалежної міжнародної правозахисної структури.

«Якщо функцію не може виконати Міжнародний комітет Червоного Хреста, він ніколи не розкаже публічно, що він бачить, а ще, як я розумію, застереження в тому, що ми хочемо, щоб випадки жорстокого поводження були оприлюдненні, то для цього можна створити незалежну міжнародну інституцію, запросити туди експертів, які поважають свій власний авторитет, і всі це знають і розуміють, щоб вони нам дали такі висновки, проаналізувавши матеріали, які ми вже зібрали», – пояснила Матвійчук.

14 жовтня радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив у коментарі Радіо Свобода, що ОП готовий поставити на міжнародному рівні питання про розформування Міжнародного комітету Червоного Хреста і створення альтернативної структури в разі, якщо МКЧХ і надалі не виконуватиме своїх прямих функцій.

«Ця міжнародна інституція взагалі не виконує свої функціональні обов’язки. Вони звикли жити, що ось: «Ми щось робимо», але насправді немає ніякого просування. Ми вважаємо, що у світовому суспільстві треба підіймати питання про потрібність таких інституцій. І це є публічний інформаційний тиск на цю інституцію, щоб вона все ж таки не хіхікала з Лавровим, а чітко приїхала і, пославшись на Женевську конвенцію, сказала: «Ви зобов’язані мені надати доступ до Оленівки чи інших місць, де перебувають військовополонені», – зазначив Подоляк.

Раніше генеральний директор Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) Роберт Мардіні заявляв, що від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну співробітники Червоного Хреста змогли відвідати кілька сотень військовополонених з обох сторін. Завдяки цьому близько 3 тисяч сімей військовополонених отримали новини про своїх утримуваних родичів.

Окрім того у МКЧХ заявляли у жовтні, що готові направити своїх представників до всіх військовополонених у Росії, зокрема й до утримуваних у колонії в окупованій російськими військами Оленівці на Донеччині, але їх туди не пускають.