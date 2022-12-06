В ході обміну звільнили 60 полонених, з них 14 захисників «Азовсталі» – Єрмак

Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив про черговий обмін полненими 6 грудня.

«В День ЗСУ додому повертаються 60 воїнів Збройних сил, Нацгвардії, ДПСУ – 58 чоловіків та двоє жінок, 15 офіцерів і 45 рядових та сержантів. Це – краща новина у день свята, бо герої мають бути живими», – написав він у своєму Телеграмі.

За його словами, серед звільнених сьогодні військових 34 брали участь у обороні Маріуполя, з них 14 – були на заводі «Азовсталь».

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«Є поранені, які отримають всю необхідну допомогу в Україні. Є ті, хто утримувався на російській території, а також ті, хто був у Оленівці», – додав Єрмак.

Раніше про обмін у вівторок заявляли представники російської влади та підконтрольного їй незаконного збройного угруповання «ДНР».

1 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна під час обмінів віськовополоненими змогла повернути додому 1 319 людей.