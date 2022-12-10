Чому не всі українці хочуть повертатися з полону РФ? Інтерв’ю з омбудсменом Лубінцем

Правозахисні організації (на кшталт Міжнародного комітету Червоного Хреста), які продемонстрували себе неефективними під час війни в Україні, «мають змінитись або зникнути». На цьому в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода наголосив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Він також розповів, скільки українців Росія продовжує утримувати на території виправної колонії у селищі Оленівка на Донеччині, чому не всі українські полонені погоджуються на повернення до України, а також зазначив, чи планує українська влада обмінювати представників УПЦ (МП) на утримуваних в Росії громадян України.

Нижче – головні тези розмови з Дмитром Лубінцем.

Повну версію інтерв’ю дивіться тут:

Про можливість переформатування МКЧХ

«Ми, з одного боку, вимагаємо, щоб комітет щось змінив у своїй діяльності, а з іншого боку, так, ми офіційно їм сказали: ми шукаємо альтернативу.

Навіть якщо це буде в майбутньому дві організації, навіть якщо Міжнародний комітет Червоного Хреста покаже нарешті свою ефективність, то дві організації краще, ніж одна. Правильно?

Це завжди більш вагомий, на мій погляд, механізм отримання будь-якої інформації відвідування військовополонених».

Про позитив у роботі Міжнародного комітету Червоного Хреста

«Коли я прийшов на цю посаду, виявилося, що вісім років Міжнародний комітет Червоного Хреста використовував у своїх офіційних доповідях термін «конфлікт» або (навіть гірше) «криза в Україні».

Я декілька разів підіймав це питання. І нарешті з приходом нової президентки вперше (десь місяць тому) вони використали правильний термін – «російсько-український міжнародний воєнний конфлікт». Супер! Це – вже є прогрес».

Про можливість виключення Росії зі структур Червоного Хреста

«Я підняв питання перед керівництвом Міжнародної федерації Червоного Хреста і Червоного Півмісяця щодо виключення російського національного комітету Червоного Хреста.

Росіяни використовують незаконно (і фактично вкрали) майно національного комітету Червоного Хреста України, яке вони забрали на території Криму.

Друге. Вони офіційно збирають допомогу військовим російської армії. Це прямо заборонено принципами діяльності Міжнародної федерації Червоного Хреста.

Вони поставилися, на мій погляд, максимально серйозно до моїх слів і до моєї пропозиції. Я очікую, що вони щось запропонують. Можливо, це буде якийсь проміжний варіант».

Про теракт в Оленівці і утримуваних українців, які там залишаються

«Нас вкотре туди не допускають. Судячи з усього, ми отримаємо доступ до Оленівки тільки після того, як наші ЗСУ звільнять Оленівку.

За нашою інформацією, на даний час там залишилося 150 громадян України. Це не тільки військові».

Про можливість обміну представників УПЦ (МП) на утримуваних у РФ українців

«Я не хотів би загострювати питання саме на представниках як церкви.

Можу сказати, що будь-який громадянин РФ, який цікавить російську владу, ми готові розглядати будь-які варіанти повернення їх на територію Росії задля повернення наших героїв.

Ми можемо міняти тільки військовополонених. Цивільних ми можемо тільки відпускати в рамках, можливо, якихось взаємних зобов’язань. Чи, наприклад, після засудження відправляти їх на територію Російської Федерації для відбування покарання.

Для нас дуже важливо, по-перше, знайти юридичні підстави. І вони у нас є. При чому різні варіанти. І друге: так, ми готові це робити».

Чому не всі утримувані РФ українці хочуть повертатися з полону?

«Нам часто дають інформацію, що той чи інший громадянин чи громадянка України не хочуть повертатися. Ми зараз напрацьовуємо варіант, як особисто я це можу перевірити.

Як один із варіантів, коли я особисто присутній і мені громадяни України повідомляють, що вони відмовляються від обміну. Все інше я розглядаю як можливий тиск на наших громадян, щоб вони не поверталися.

Особисто я був присутній під час одного з обмінів. Шість жінок на початку відмовилися від повернення до України.

Я сказав, що я в це повірю тільки тоді, коли мені особисто вони про це скажуть. Було організоване тут же моє спілкування. З шести жінок чотири жінки після спілкування зі мною повернулися в Україну.

Насправді там просто десь психологічний тиск, десь маніпуляції».

Про ефективність своєї роботи як омбудсмена

«Один з результатів моєї діяльності і команди сьогодні – це якраз міжнародна. Бо до цього часу сюди не приїжджали керівники світових організацій, омбудсмени. Вони тут, вони з конкретними результатами. Вони після повернення спілкуються і вимагають конкретних дій від своїх урядів, своїх президентів, своїх парламентів.

Я вважаю, що взагалі моя міжнародна діяльність – це одна з найбільших складових моєї діяльності.

У мене 9 глобальних напрямків. А у деяких країнах це взагалі окремі омбудсмени.

Насправді у нас результати є. І вони вагомі».