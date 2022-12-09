Омбудммен відреагував на еротичний календар журналісток «5 каналу»: «Не бачу нічого поганого»

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець «не побачив нічого поганого» в еротичному календарі, який журналістки «5 каналу» випустили, щоб зібрати кошти на потреби ЗСУ.

«Я не думав, що когось може образити календар, який виданий на підтримку ЗСУ. Скажу відверто: я подібні ініціативи будь-які тільки вітаю. Якщо тобі особисто не подобається, що ти бачиш на календарі, то не купуй його, а знайди інший спосіб підтримати ЗСУ. Тому моя думка, що це взагалі не може в принципі когось ображати і щось порушувати», – зазначив він у відповідь на запитання журналістів.

«5 канал» 6 грудня, до Дня Збройних сил України, презентував календар із зображенням своїх співробітниць в оголеному вигляді. 12 жінок позували, прикриваючи інтимні місця зброєю. Організатори заявили, що всі гроші, отримані від продажу календаря, передадуть на допомогу ЗСУ.

Автором фотосесії є звукорежисер каналу Юрій Губрій, ідея проєкту належить операторці Ганці Кудрявцевій. За її словами, вона ініціювала проєкт, оскільки «хлопці на передовій люблять нюдси».

Представники громадських, правозахисних і медійних організацій засудили публікацію календаря. У заяві на сайті «Детектор медіа» 7 грудня вони закликали авторів проєкту відмовитися від поширення календаря, наголошуючи, що це сприятиме просуванню сексистських наративів.

Крім того, автори заяви просять урядову уповноважену з гендерної політики, уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та Комісію із журналістської етики дати оцінку законності та етичності дій «5 каналу».

Шеф-редакторка «5 каналу» Ірина Герасимова в коментарі на сайті hromadske, подякувала авторам заяви за піар їхнього проєкту й закликала спрямувати зусилля на підтримку ЗСУ.